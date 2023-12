'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 11 a 15/12

Quinta-feira, 14 de dezembro

Armazém sofre um curto-circuito por apresentar fiação antiga. Amanda briga com Mariana. Em quadra, Rosalina e Karen descontam a raiva em Lívia e Sofia. Amanda vai até o Monter Mercado e pede ajuda para Vera, que se solidariza. Fausto invade a casa de Mauro. Romeu diz para Rosalina e Karen que a equipe não quer que elas participem da abertura do baú.

Sexta-feira, 15 de dezembro

Téo vai em busca do pai biológico em um hotel. Bassânio vê Vitor conversando com outras meninas e conta para Pórcia. Trapaça explica aos amigos que regras dentro do grupo se tornaram necessárias. Romeu percebe Rosalina e Karen o seguindo. A equipe Água abre o baú e vê artigos e adereços do passado de Hélio, Clara, Leandro e Fausto. O troféu da equipe Fogo some. Amanda nota Téo na frente do hotel e o questiona.