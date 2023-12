Jaque detona Crias em A Fazenda: 'Nenhum dos dois grupos vai me enganar'

Jaquelline Grohalski detonou Tonzão Chagas e o grupo dos Crias em A Fazenda 2023 (RecordTV). A peoa apontou que, assim como o Paiol, também vê os Crias como seus adversários no jogo.

Jaque: "Me enganar, eles não vão. Nenhum dos dois grupos vai me enganar. Porque quando os dois grupos têm poder, eles fazem o mesmo. O WL e a Lily, eu não tenho nada contra os dois. Se eu tiver que salvar, eu salvo os dois".

Jaque: "Mas a minha última opção ali é o Tonzão. Porque eu sei que, quando ele teve oportunidade de se colocar no lugar da minha dor, ele deu uma rasteira em mim, para me colocar lá fora como uma vagabunda. Ele não me respeitou como mulher, nem como mãe".