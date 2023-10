Ricardo Vianna, affair de Lexa, se pronuncia sobre supostas agressões à ex

Ricardo Vianna, 31, novo affair de Lexa, 28, se pronunciou nas redes sociais sobre as supostas agressões à sua ex-esposa, Aline Kryk.

No Instagram, a assessoria jurídica de Ricardo afirmou em nota oficial que ele foi absolvido de todas as acusações há dois anos. A equipe ainda informou que a Justiça emitiu "uma decisão clara e inequívoca" sobre a absolvição do ator.

Em 2020, a ex-esposa de Ricardo prestou queixas contra ele na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No boletim, ela alega ter sido agredida e xingada pelo ator.