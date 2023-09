Lexa e Guimê terminam novamente: relembre história do ex-casal

O anúncio foi feito pelos cantores no Instagram. "Bora ter um bebê", escreveu Lexa nos comentários da publicação de Guimê.

Expulsão do BBB 23 e separação

Lexa e Guimê reataram o casamento no fim de 2022 e tiveram pouco tempo para ficarem juntos. Ele topou o desafio de entrar no Big Brother Brasil 23 para voltar a ganhar visibilidade.

Em entrevista à Revista Vogue, a artista comentou que "quase infartou" ao receber a notícia do confinamento do cantor. "Quando ele me contou eu quase infartei, quase tive um negócio. Como passamos por uma fase de separação, eu não fui a primeira pessoa a saber. Fui uma das últimas. Mas obviamente eu apoiei, jamais largaria a mão dele".

Durante a sua festa do Líder, Guimê apalpou bumbum de Dani Mendez sem o consentimento da mexicana. Ao perceber que o cantor estava passando a mão em suas costas, incomodada, a mexicana tirou as mãos dele do local. Em seguida, Guimê deu um abraço na influenciadora.

Em outro ponto da noite, as câmeras flagraram o funkeiro com as mãos no bumbum de Dania. Além disso, o artista também importunou sexualmente Bruna Griphao.