MC Guimê cobre a tatuagem feita para a ex-mulher, Lexa

A tatuagem em homenagem à Lexa foi feita em 2022, pouco antes da primeira separação do casal.

Hoje eu eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada na minha alma e no meu coração desde que eu conheci", escreveu ele na ocasião.

Lexa e MC Guimê anunciaram o fim do casamento no final de setembro. Casados desde 2018, eles tinham reatado a relação em junho, depois de darem tempo, quando o rapper passou a mão em uma colega de "BBB 23" sem o consentimento dela.