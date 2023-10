Lexa diz não estar mais solteira e curte noite com affair

Lexa parece estar vivendo um romance novo. A cantora revelou, durante um show na noite de sábado (21), que não sabia sobre seu status de relacionamento.



A artista, que se divorciou de MC Guimê recentemente, provocou o público dizendo que tinha algo para falar. "Minha vida está uma fofoca solta", disse. Após receber muitas palmas e gritos, ela continuou: "Não sei se estou solteira".

O momento foi registrado por Darlin Ferrattry, mãe da cantora. Na mesma hora em que Lexa revela ao público, a mãe mostra o suposto affair da filha: Ricardo Vianna. O ator estava nos bastidores acompanhando o show e antes de entrarem no palco, eles foram registrados de mãos dadas.



Depois do show, Lexa continuou a curtir a noite com o ator. Eles foram para a quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, e posaram juntos para fotos.