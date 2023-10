Por que estão pedindo a expulsão de Simioni de a Fazenda 2023?

No X (antigo Twitter), alguns espectadores de A Fazenda 2023 (RecordTV) vêm se mobilizando e pedindo a expulsão de Kamila Simioni. Os fãs têm acusado a peoa de agressão, o que viola as regras do programa.

Mas o que aconteceu?

Durante a festa Capadócia, que aconteceu nesta madrugada, Simioni acertou propositalmente o rosto de Radamés com uma de suas tranças. Na ocasião, o peão estava conversando com Lily.

Radamés e Lily ficaram com a expressão confusa. Rindo, Jenny afastou Simioni do local.

Nesta manhã, a tag "Simioni expulsa" estava entre os assuntos mais comentados do X:

Simioni tem q ser expulsa hj de manhã -- Julya ??? (@julyavilelaa) October 21, 2023

aí @rocarelli SIMIONI EXPULSA



Ela não foi coagida, ela agrediu ...



Queremos providência, RACHEL foi coagida e se defendeu....#AFazenda -- MARIA Tenta ser mais brisa do q ventoSANDY&AGNES (@mariaaa218) October 21, 2023

Vamos fazer barulho quero ver o que o Carelli vai fazer porque o que vale pra um tem que valer pra todos.

SIMIONI EXPULSA -- Guilhermy (@GuilhermyArajo3) October 21, 2023