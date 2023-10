Simioni passa mal, deita no banheiro e precisa de ajuda para tomar banho

Simioni passou mal após a festa Capadócia de A Fazenda 2023 (Record) devido a quantidade de bebida alcoólica que ingeriu. Ela precisou da ajuda dos peões para tomar banho e se preparar para dormir.

No fim da festa, quando retornou para a sede, a influenciadora deitou no chão do banheiro. Os amigos precisaram colocar ela embaixo do chuveiro e ajudá-la a trocar de roupa.

Minutos depois, após Jenny colocá-la no quarto já de pijama, Simioni caiu da cama.

Ela apenas descansou no final do "after" dos peões, por volta das 4h30 da manhã.

