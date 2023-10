A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos da novela de 23 a 27/10

Julieta entra no provador da loja em que Karen está com Romeu. Pórcia vê Fausto mexendo no diário dela; o zelador descobre do beijo entre a filha e Vitor. Glaucia e Fred apresentam proposta de um aplicativo para o CEC ao Leandro, que acaba gostando da sugestão deles. Daniel conversa com Domitila sobre não concordar com a terceira crítica, já que ela não foi ao restaurante e isso seria desleal; Domitila alega ter feito com a melhor intenção para ele conseguir uma estrela no restaurante e o chama de ingrato. Romeu ajuda Julieta a escapar da loja sem ser vista por Karen. Após atrasar no compromisso com Patrick, Julieta comenta que estava com Sofia. Daniel volta para o restaurante e nota o local lotado; clientes vão por conta da última crítica de Domitila.

O muro do Instituto Casa de Castanheiras é pichado com assinatura da gangue Pedalzera. Fausto manda para Vitor pedir Pórcia em namoro ou se afastar dela. Patrick descobre que Julieta não estava com Sofia no dia do compromisso. Alex diz para Lívia que eles poderiam se conhecer melhor; Lívia só aceita se ele virar do Lado Vila. Clara recebe mais uma carta do admirador secreto. Alex admite para Romeu e Nando que está gostando de Lívia, mas que não vai mudar para o Lado Vila. Lívia também revela seu sentimento por Alex para Julieta; Julieta propõe unir os dois lados. Telma diz para Mauro que Alex e Ian estão a tratando mal. Mauro questiona sobre o futuro dele e Telma; ela alega que deseja casar e morar juntos. Vitor pede Pórcia em namoro.

Terça-feira, 24 de outubro

Chilique vira líder do Pedalzera. O papagaio de Clara, Lorenzo, encontra o colar de Dimitri, Clara pega e reconhece que pertencia a Flavia Monteiro e que a chave pendurada no colar abria uma porta especial. Sobre o pedido de namoro, Pórcia diz para Vitor que precisa pensar. Fred liga para Simão e libera o investidor seguir com a produção do aplicativo; Simão pede um adiantamento salarial. No Monter Mercado, Vitor escuta Simão conversando no telefone e aborda o rapaz; Vitor deseja investir com Simão. Bernardo cobra Chilique, Fê Dengosa e Muke sobre a pichação no muro; eles negam envolvimento e suspeitam de Trapaça.

Daniel pede desculpa para Domitila e diz que o restaurante lotou graças a crítica dela. Simão entrega flores e chocolate para Mariana. Em conversa com Trapaça, Chilique, Fê Dengosa e Muke ameaçam contar sobre o Pedalzera para a mãe dela, se Trapaça não limpar o muro do Instituto. No parque, Simão fala para Mariana que comprou o chocolate no Monter Mercado; Simão descobre que Vitor é irmão de Mariana e que o mercado pertence à rival de Mariana. Glaucia tira a joia de Flavia Monteiro do cofre, item que ela roubou de Vera no passado e que culpou Mariana; Fred aparece e fica perplexo com a esposa.

Quarta-feira, 25 de outubro