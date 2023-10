Juliette se pronuncia pela primeira vez após outras acusações de plágio

Juliette, 33, se pronunciou em vídeo pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira, após ter sido acusada de plágio por AmarElo de Emicida. Ontem, o nome da cantora também esteve envolvido em mais atribuições de plágio a outros artistas.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Juliette começou o pronunciamento afirmando que está tudo bem entre ela e Emicida, dizendo que conversou com o rapper e com o irmão, Fióti.

"Eu preciso conversar algumas coisas com vocês. A primeira delas sobre o que aconteceu ontem com a campanha publicitária, que vocês já viram em vários lugares. Eu coloquei um resumo aqui, se é que é possível resumir, mas quero reforçar aqui. Tudo foi entendido, conversado, conversei pessoalmente e com todo o respeito do mundo com o Emicida, com o Fióti", iniciou ela.