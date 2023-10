Juliette e Duda Beat desrespeitaram Emicida, e publicidade não é desculpa

Para a apresentadora de Splash, a imitação do conceito do projeto "AmarElo" em "Magia Amarela" vai muito além da questão da cor. "O álbum do Emicida é uma obra que muda a vida das pessoas. Reduzir isso a 'mas ele é dono da cor amarela?' é muita falta de respeito. É você querer esvaziar o trabalho de um cara preto que está há muito tempo no mercado, correndo atrás, fazendo rap, que é um estilo musical muito desvalorizado."

Yas entende que o fato de o tema recém-lançado ter cunho comercial só torna o caso mais grave. "Pessoas estão ganhando dinheiro com isso, e essas pessoas não se importaram de pegar o trabalho de uma vida do Emicida e reduzir a uma campanha publicitária."

Leão: Larissa foi apunhalada e está certa em não manter contato com os pais

Em entrevista concedida nesta semana à revista Glamour, Larissa Manoela, 22, contou que tem mantido 'zero contato' com sua família biológica. A ruptura aconteceu após a atriz descobrir que estava aparentemente sendo roubada pelos próprios pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, considera compreensível a opção de Larissa pela ruptura familiar. "Acho pertinente, porque o que os pais fizeram [com ela] não foi atitude de pai e mãe. É coisa de empresário, e empresário safado! Acho que ela está certíssima."