Black desabafa sobre Jenny: 'Meu maior medo era ela voltar Fazendeira'

Em conversa com Alicia X em A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black lamentou a vitória de Jenny Miranda na quinta Prova do Fazendeiro.

O ex-BBB confessou que está com medo de ir para a próxima roça devido aos desentendimentos que teve com a filha de Gretchen.

Black: "Meu maior medo era que ela voltasse Fazendeira. Para mim, é o pior cenário possível. Na minha visão, ela sairia se fosse para a roça."

Black: "Semana que vem, eu devo ir para a roça pela Fazendeira..."

Alicia: "Calma, não se precipita. Tem muita coisa para acontecer."

O peão ainda palpitou sobre a quarta berlinda — que conta com André, Kally e Nadja — e apostou na eliminação do ator: "Não muda nada no jogo".

