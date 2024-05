Ryan SP, cantor mais ouvido do país: 'Nem tráfico faz dinheiro como o funk'

"Quando estourei comecei a ficar maluquinho da cabeça. Todo mundo fica. Quem diz que dinheiro não muda a mente é mentira. Dizia: 'Tenho dinheiro, tudo, mas fico longe da minha mãe'. Daniel chegou do meu lado e curou isso em mim."

O MC Daniel é seu parceiro em vários hits. Ele é o Falcão citado no refrão de "Tubarão Te Amo". "Ele era engraçado, me chamava para a festa, dizia: 'Mano, por que você está triste? Eu moro numa quitinete com minha mãe, você tem casão, carro, tudo.'"

A amizade tirou os dois do buraco. Daniel também ficou famoso. "Levei ele para a casa do Gabigol, fez vídeos engraçados e virou o cara divertido da internet", diz Ryan.

Daniel também ficou conhecido pelo namoro com Mel Maia entre 2022 e 2023 e pelo affair com Yasmin Brunet logo antes da entrada dela no BBB de 2024.

Parça de Neymar

Neymar é fã de Ryan. O jogador, lesionado, acompanhou o Brasil no jogo contra Camarões na Copa de 2022 com fone de ouvido e o celular tocando "Felina", de Wiu e Ryan SP.