A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos da novela de 16 a 20/10

Dimitri percebe que perdeu o colar da avó. Simão e Mariana ficam cara a cara para um beijo. Em sua residência, Daniel faz jantar para Domitila, ela elogia o prato e também conta sua trajetória de vida. Domitila beija Daniel.

Sexta-feira, 20 de outubro

Na sorveteria, Alex admite para Lívia que gosta dela. Alex diz que sabe que Lívia também gosta dele, mas que está se fazendo de difícil. Lívia declara que para rolar algo entre eles, Alex deve ir para o Lado Vila, mas ele afirma que jamais faria isso. Enzo avisa Hélio que agora fica na frente do CEC por ordem do Leandro. Glaucia e Fred pedem para Nando sugestões de implementação tecnológica no CEC.

Domitila faz uma terceira crítica do Armazém, desta vez, positiva. Daniel não acha a avaliação justa, já que não fez nada profissionalmente para conseguir boas críticas; ele fica incomodado e deseja falar com Domitila. Simão propõe aplicativo do CEC. Simão fecha negócio com Glaucia e Fred. Trapaça joga baratas no esconderijo do Pedalzera.

Julieta vai atrás de Romeu no Boulevard Verona, Karen aparece e Romeu ajuda Julieta a se esconder para não receber um castigo.