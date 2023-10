BGS 2023: confira os principais destaques da programação do evento

Maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show 2023 (BGS) começa nesta quarta-feira (11) e contará com uma programação que envolve as principais empresas e personalidades da comunidade gamer. Em sua 14ª edição, a feira acontece entre 11 e 15 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A BGS 2023 terá a presença de diversas atrações internacionais de suma importância para a comunidade gamer. Entre os principais nomes estão Alexey Pajitnov, criador do Tetris, e Shota Nakama, produtor musical e idealizador da Video Game Orchestra, nos dias 11 e 12; e Nolan Bushnell, criador do icônico console Atari, no dia 14.

Takashi Iizuka, lendário produtor de jogos da Sega e Diretor Criativo de Sonic na Sega of America, também estará presente no evento para participar de um painel da companhia marcado para o dia 13.