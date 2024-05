Mau cheiro, suor: qual o desodorante ideal para evitar cada problema

Mas, atenção: os desodorantes não são indicados para peles sensíveis, pois podem causar alergia. Já o alumínio presente na composição, ao ser inalado, pode ser tóxico, porque é um metal pesado. No caso do aerossol, em específico, por conta do sistema usado, que é o de jogar as partículas líquidas ou sólidas por meio de um gás sob pressão, o produto tem um maior risco de desperdício.

Roll-on

Esta versão é mais delicada para aplicar e não escorre pela pele. Além disso, por não conter elementos que possam irritar a derme, é bastante indicado para quem tem pele sensível. Como tem contato direto com a pele, o produto pode ser contaminado.

Stick

Bastante parecido com o roll-on, vem em formato de bastão, é prático e tem toque seco. Alguns dermatologistas costumam indicar o produto para os praticantes de esportes. Isto por conta do maior tempo de contato do desodorante com a pele, o que reduz a transpiração excessiva e maus odores. Por outro lado, o produto pode deixar uma camada mais espessa na pele e manchar as roupas.