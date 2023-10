Faustão rebate fake news, chama críticos de 'imbecis' e se diz agradecido

Faustão também contou que notou a diferença imediatamente após o transplante, mas ressaltou que a reabilitação é complicada. "A cirurgia é o de menos. Instalou coração já começou a funcionar, o problema é a pele seca, ficar 45 dias em cama de hospital, musculatura [precisar] refazer tudo, reabilitação com fisioterapia, muita disciplina. Eu acordei um dia depois e já me sentia um carro velho com motor novo, tem que consertar o resto do carro. Agora fico animado. É impressionante porque você sente a diferença na hora, no dia depois eu sinto que o coração é outro".

Faustão deixou em aberto a possibilidade de voltar à TV e afirmou que seu foco agora é a recuperação. "Até estou bem demais para quem saiu de transplante há um mês", completou.

Reabilitação

O processo de reabilitação de Fausto Silva pode demorar cerca de três meses. De acordo com o cardiologista do apresentador, o tempo depende do quanto o paciente estava debilitado antes da realização do transplante.

"A insuficiência cardíaca é uma doença que impõe limites muito grandes na qualidade de vida e na expectativa de vida dos pacientes. Quando o paciente tem insuficiência cardíaca avançada, ele perde muita massa muscular, pode ter alterações renais, ele pode evoluir com o quadro de caquexia, que é perda muscular e tal", explicou.

Faustão passará por um processo cujo objetivo é recuperar a massa corporal perdida. "Esse processo de reabilitação é voltar, além do aspecto nutricional, o aspecto fisioterápico de reabilitação, para voltar a ganhar massa muscular, melhorar a capacidade respiratória, porque é um longo período que a doença vai impondo limitações no paciente."