Faustão aparece em campanha do governo: 'País pulsando em um coração só'

Cirurgia. O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.

O apresentador gravou um vídeo agradecendo à família do doador do novo coração. O vídeo foi publicado no perfil Faustão do meu Coração, criado pela família do comunicador para divulgar a doação de órgãos.

Faustão deixa a UTI. O comunicador deixou a Unidade de Terapia Intensiva no dia 1ª de setembro e foi transferido para a semi-intensiva.

Faustão deixou o hospital no dia 10 de setembro, após 36 dias internado. "O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco", informou o Hospital Israelita Albert Einstein.

Oito dias após receber alta, Faustão voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein. Em comunicado, a unidade de saúde afirmou se tratar de um protocolo de rotina. O que foi confirmado a Splash pelo cardiologista do apresentador. No dia 23, ele recebeu alta do hospital.