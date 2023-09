Faustão: como é o processo de reabilitação após o transplante de coração

O médico Fernando Bacal destaca a importância do caso do apresentador para o debate sobre a doação de órgãos no Brasil. "A discussão em cima de um caso que deu tanta visibilidade ao tema do transplante, propiciou que a gente discutisse o transplante de uma forma bastante ampla. Em todas as suas fases, desde os pacientes que esperam em listas de espera, como funciona a lista de espera, os critérios de priorização, os critérios de alocação dos órgãos, e mostrar o resultado do transplante no país, que é um programa governamental, é um programa em que 90% dos transplantes no país são feitos pelo SUS."

A cirurgia de Faustão trouxe a possibilidade de discussão transparente. "Nós devemos estimular esse debate para que a gente aumente o número de transplantes no país, porque ainda 30%, especificamente dos transplantes cardíacos, dos pacientes que estão em lista, acabam não conseguindo chegar ao transplante cardíaco. Então, sem dúvida nenhuma, o lado positivo disso foi a possibilidade de discutir com transparência como funciona o transplante no país."

Saúde de Faustão

Faustão em vídeo após transplante de coração Imagem: Reprodução/Instagram

Internação. O apresentador deu entrada no hospital no dia 5 de agosto para tratamento de um quadro de insuficiência cardíaca, condição que vinha sendo acompanhada pela equipe médica desde o ano de 2020.