A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos da novela de 9 a 13/10

Na quadra do CEC, durante o conflito entre Hélio e Leandro, Romeu explica ao avô que Hélio não sabia sobre a campanha de ajuda ao CEC. No restaurante do Armazém, Daniel serve uma receita para Domitila o avaliar pela segunda vez. No escritório do CEC, Hélio agradece Julieta, mas diz que ela não deveria expor toda situação. Hélio acredita que vai ser afastado do cargo. Romeu pede a Leandro ajudar nas finanças do CEC, Leandro responde que Hélio não admitiria e aponta que a instituição vai afundar já que o rival é desorganizado. Após Hélio não aceitar o dinheiro arrecadado, os membros do Lado Torre decidem fazer uma doação. Trapaça usa a prima, que é parecida com ela, para enganar Dimitri, Ellen, Ian e Nath. A mãe da Trapaça fala para a filha que ela está faltando muito na escola.

No Armazém, Fê Dengosa pede ajuda aos funcionários para ler a carteirinha de Trapaça e ela descobre que os rivais estavam corretos em relação à verdadeira identidade da líder do Pedalzera. Julieta comenta com os amigos que a dívida do CEC é muito maior e como Hélio não aceitou o dinheiro, eles resolvem comprar cesta básica no Armazém para doação. Vera pergunta a Romeu o motivo dele descumprir o acordo e ajudar o CEC. Mariana fala para Julieta que encontrou uma casa para morar e Julieta ressalta que não é o melhor momento de se mudar por conta da situação de Hélio.

Terça-feira, 10 de outubro

Trapaça pede para Fê Dengosa não contar sobre a verdadeira identidade aos meninos. Trapaça diz que vai ficar fora por uma semana e Fê Dengosa solicita ser líder temporária. Mauro está preocupado com a cabeça dos filhos em relação a ele ter uma namorada e Telma quer saber até quando eles vão esconder o caso. Mauro pergunta para Ian se ele acharia legal ter outra mãe e quer saber o que o filho acha de Telma. Na mesa do jantar, Vitor afirma que se Hélio não fosse orgulhoso, ele poderia buscar investimento no CEC com a família Monteiro e Julieta concorda. Hélio reforça que a vida inteira Leandro queria ter o terreno do CEC e obriga Vitor a se retirar da mesa. Domitila publica uma nova avaliação do restaurante do Armazém.

Dimitri, Ellen, Ian e Nath encontram com a mulher desorientada, ela diz que procura um filho desaparecido e que ele se parece com Ian; as crianças se comprometem a procurar o menino perdido. Bassânio pergunta para Vitor sobre Pórcia, Vitor responde que eles estão se conhecendo melhor e que Fausto deseja que eles namorem. Hélio agradece aos alunos pela campanha do CEC, mas que da próxima vez, ele deseja ser consultado.

Quarta-feira, 11 de outubro