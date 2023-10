Ela teve medo de avião após morte do pai e hoje trata pessoas com aerofobia

"O filme, eu tenho consciência, não é sobre a vida do meu pai. Ele é sobre a morte, e começa com uma morte prematura. Não se pode criar um drama de uma história negativa sobre um evento bem-sucedido. Os passageiros estão vivos, o filme precisa relatar esse lado bom, porque foi uma vitória", pontua Wendy, que conversou com Splash no set de filmagens do longa. "O comandante Murilo foi um herói, e isso ninguém pode negar."

Eu não posso esperar que as pessoas entendam que esse evento tão grandioso, tão bom, não seja um evento tão bom para mim. Sempre tive um certo receio de autopreservação, pois é uma história triste só para uma pessoa... e toda a sua família.

Wendy é filha única de Salvador, que também era o único filho dos avós paternos dela. Esse é um dos motivos que torna toda a recordação algo muito pesado, mas não é a única razão para isso. "Ele havia trocado de escala. Ele trocou o voo porque o meu aniversário era cinco dias depois. Então, aquele voo não era dele. Mas é algo que ele faria, trocar de voo para estar comigo no meu aniversário. Não era algo diferente do que eu estava acostumada a vê-lo fazer."

O diretor Marcus Baldini e o elenco nos bastidores do filme 'O Sequestro do Voo 375' Imagem: Ju Chalita/Divulgação

Apesar de enxergar certa solitude na dor pela morte de seu pai, Wendy relata que nunca esteve realmente sozinha, e que sempre soube da importância de seu pai para o salvamento das mais de 100 pessoas que estavam naquele avião.

"O comandante Murilo me falava: 'Foi por pouco tempo, mas teu pai me deu muita força. E vê-lo ali também era algo que me dava força'. O que tive de pai nos meus oito anos eu entendo que tem gente que passa a vida inteira com o pai vivo e não tem."