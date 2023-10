Lua de 'melda', castelo e 7 dias de festa: os casamentos de Ronaldo

A festa foi realizada no Castelo de Chantilly, na França. Os 250 convidados, já na entrada, foram proibidos de levar aparelhos celulares ou qualquer dispositivo com câmera, relatou na ocasião a TV Globo.

A confusão só aumentou ao longo da noite. Além da invasão de penetras, Cicarelli expulsou a também modelo Caroline Bittencourt, que acompanhava o empresário Alvaro Garnero. De acordo com Daniela, essa não foi a única expulsão. Duas semanas após a festa, ela fez uma declaração no Domingão do Faustão (Globo) que ficaria para a história: "Não tivemos lua de mel, a gente teve lua de melda."

O casamento chegaria ao fim três meses depois, com um comunicado assinado pelas assessorias de imprensa de ambos. Mais tarde, Cicarelli afirmou que a relação terminou após ela ter sido traída.

Discrição

Um dos relacionamentos mais duradouros de Ronaldo foi com Bia Antony. Os dois se conheceram em 2007 e se casaram no mesmo ano, mantendo, durante cinco anos, uma vida discreta. Os dois tiveram duas filhas, Maria Sophia e Maria Alice.

Sete dias, Ibiza e muitos famosos

Ronaldo casou-se em Ibiza, na Espanha, com a modelo Celina Locks Imagem: Reprodução/Instagram

O casamento do Fenômeno com Celina Locks aconteceu em Ibiza. Foram duas cerimônias e um total de sete dias de festa: uma cerimônia foi apenas para os padrinhos e outra para os demais convidados. Ao todo, 300 convidados estiveram presentes, e a festa foi realizada ao ar livre, com espaço para as crianças brincarem e menu com comida espanhola.