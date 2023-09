Em novas fotos em Ibiza, Sabrina Sato revela tatuagem escondida

Sabrina Sato, 42, continua postando fotos de sua viagem para Ibiza, onde acontece o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks.

Depois de chamar atenção com um biquíni em formato de estrela-do-mar, a apresentadora investiu em novo look ousado na quinta (28). Sabrina optou por um conjunto da grife Jacquemus para os mais recentes cliques.

Com a barriga de fora, a famosa aparece com um grande chapéu. As roupas são da coleção La Rafia, de Primavera/Verão 2023 da Jacquemus.