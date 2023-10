Tudo sobre o casamento de sete dias de Celina Locks e Ronaldo Fenômeno

A lista de convidados também foi estrelada. Nomes como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Alessandra Ambrósio, Galvão Bueno, João Silva e Marina Ruy Barbosa marcaram presença. Sabrina Sato foi madrinha na cerimônia e Silva se apresentou em um dos eventos da semana.

Foi um dia especial com os nossos familiares e amigos mais próximos. Convidamos todos os que são parte da nossa história, e criamos ainda mais momentos incríveis durante a cerimônia. Celina Locks em entrevista à Vogue

Ronaldo foi batizado antes da festa. O batismo do ex-jogador foi feito pelo Padre Fábio de Melo na Igreja de São José, em São Paulo. No Instagram, o craque refletiu: "Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus - de um modo novo, mais consciente, mais profundo".

Celina e Ronaldo se conheceram em 2015. Quando se viram pela primeira vez, eles estavam numa festa à fantasia — ela com um look prateado, ele com roupas normais, segundo a Vogue gringa. Em janeiro deste ano, eles ficaram noivos durante uma viagem a Punta Cana, no Caribe.