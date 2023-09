Celina Locks usou brincos de R$ 98 mil em casamento com Ronaldo

Celina Locks apostou em um luxuoso look para a primeira celebração do casamento com Ronaldo Fenômeno, em Ibiza. A modelo usou um vestido de grife e usou brincos que chegam a R$ 98 mil na cerimônia religiosa.

A peça de cor branca faz parte do acervo da grife Jacquemus, de Simon Porte Jacquemus, lançada em uma coleção de inverno, em 2022. O vestido tem detalhes em formato de gotas e deixa os ombros à mostra.

Já o par de brincos dourados de pressão são da grife Tiffany & Co, com detalhe em diamantes de lapidação brilhante.