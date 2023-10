Ele sequestrou um avião para jogar no Planalto e matar o presidente

Como foi o sequestro?

O voo 375 da Vasp havia partido de Porto Velho, em Rondônia, com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Havia quatro escalas no caminho: Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. O sequestro aconteceu no trecho entre BH e o Rio.

Raimundo Nonato Alves da Conceição, na época com 28 anos, embarcou no aeroporto de Confins levando consigo um revólver calibre.32 e mais de 90 balas como munição. Por volta das 9h, o maranhense foi andando até a cabine do comandante, e o comissário de bordo Gilberto Henhe tentou impedi-lo.

Neste momento, Nonato sacou a arma e deu um tiro que pegou de raspão o rosto e a orelha do comissário. Iniciava-se o sequestro que duraria horas.

Raimundo desferiu vários tiros contra a maçaneta da porta da cabine, segundo o acervo do jornal O Globo. O comandante, Fernando Murilo de Lima e Silva, pediu que o copiloto Salvador Evangelista abrisse a porta, para impedir que os tiros comprometessem o avião.

Murilo também enviou um código para o controle de tráfego aéreo para sinalizar o sequestro da aeronave e, neste momento, o copiloto Ronaldo Dias, que também estava no voo, foi atingido com um tiro na perna.