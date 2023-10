Fazenda 15: Ao vivo, Galisteu acaba com fake news de Cariúcha sobre Rachel

No ao vivo de A Fazenda 2023 (Record) desta quarta-feira (4), Adriane Galisteu conversou com os peões e esclareceu para Cariúcha que Rachel nunca falou sobre a cantora transmitir doenças por meio do cuspe.

O que disse Galisteu? "Quero aproveitar e falar sobre um outro assunto com vocês, para evitar que uma situação infundada contamine a convivência de vocês aí dentro. Gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT das atividades das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doenças. Ela disse: 'Não cospe em mim porque você pode ser expulsa'. Foi isso."

O que aconteceu?

Na edição ao vivo de terça-feira (3), Rachel rebateu uma acusação de Cariúcha de que teria dito que a cantora lhe passaria doença por meio de cuspe.

A suposta situação foi desmentida em um VAR do programa exibido ao público.

Em certo ponto da formação da segunda roça, Cariúcha afirmou: "Ela [Rachel] disse que pegaria uma doença. Isso para mim é um ato super preconceituoso. Os preconceituosos acham que pretos e gays têm doenças. Está gravado, o Brasil inteiro vai assistir."

Rachel se defendeu: "As doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Sim, você pode transmitir doenças pela saliva também. Você não transmite doenças por ser preta ou favelada."

A jornalista ainda disse para a cantora não acusá-la de preconceito e afirmou que as duas "se veriam na Justiça".

Galisteu também esclarece a situação entre Rachel e Cariúcha na dinâmica das flores #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/op4yp7B938 -- A Fazenda (@afazendarecord) October 5, 2023

