Rachel dá invertida em fake news de Cariúcha e diz: 'Nos vemos na Justiça'

Na edição ao vivo de A Fazenda 2023 (Record) de hoje, durante a formação da segunda roça, Rachel Sheherazade rebateu a acusação de Cariúcha de que teria dito que a cantora lhe passaria doença por meio de cuspe.

A suposta situação foi desmentida em um VAR do programa exibido ao público, que mostrou Rachel dizendo para Cariúcha não cuspir nela pois poderia ser expulsa.

Em certo ponto da formação da roça, Cariúcha afirmou: "Ela [Rachel] disse que pegaria uma doença. Isso para mim é um ato super preconceituoso. Os preconceituosos acham que pretos e gays têm doenças. Está gravado, o Brasil inteiro vai assistir."

Rachel se defendeu: "As doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Sim, você pode transmitir doenças pela saliva também. Você não transmite doenças por ser preta ou favelada."

Você poderia ser japonesa, europeia, indígena. Com a sua alma, você seria igualmente podre! Eu vejo o interior. Não tente me colocar como uma pessoa preconceituosa! Rachel Sheherazade

A jornalista finalizou: "Não usa a sua cor para me acusar de preconceito, ok? Meus advogados estão bem atentos! A gente se vê na Justiça e no judiciário."

