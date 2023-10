'Sinto falta da TV': por onde anda Guilherme Berenguer, ex-Malhação?

"Eu penso em voltar para a televisão. Nos últimos anos, eu entrei e saí de alguns negócios que fiz. Então, hoje eu consigo entender o quanto de negócio e o quanto posso me dedicar pra uma possibilidade dessas. [...] A gente tem família no Brasil, eu tenho os avós dos meus filhos, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, eu gosto de ser brasileiro", afirma.

Eu vejo que tem muita coisa boa sendo feita. A pergunta que eu quero responder é: será que eu me abriria? Eu acredito que sim. Dependendo do projeto, quanto tempo, porque envolve minha família... Eu sinto falta do set, gosto de trabalhar com a equipe. Guilherme Berenguer

Por onde anda Guilherme Berenguer?

Atualmente, Guilherme trabalha com produção audiovisual e investimentos imobiliários. Como produtor, ele trabalha fazendo produtos como comerciais, vídeos corporativos e testemunhos para empresas. No setor imobiliário, presta consultoria para quem quer investir em imóveis de alto nível na Califórnia e na Flórida.

Ele sempre teve afinidade com os EUA e começou a ficar entre o país e o Brasil enquanto ainda atuava em novelas. Quando adolescente, Guilherme chegou a trabalhar como recepcionista da escola de inglês do tio em troca de aulas do idioma. Ele também demonstrava já ter afinidade com o mundo dos negócios: sublocava vagas no condomínio em que morava para pagar o aluguel, por exemplo.

Guilherme Berenguer com a mulher, Bianca, e os filhos Sebastian e Rebecca Imagem: Reprodução/Instagram

"Enquanto eu estava numa novela e outra, eu tinha minha vida artística, mas fui nutrindo essa ideia de Estados Unidos, fui nutrindo essa ideia de empreendedorismo, nutrindo essa ideia de ser independente. E se amanhã não tiver mais um contrato numa emissora, como que eu faço? Quero ter mulher, quero ter filhos, quero formar minha família. Sempre sonhei com isso também. Como fica meu projeto pessoal?", explica o ator.