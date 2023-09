'Malhação 2004' no Globoplay: veja o antes e depois do elenco

Juliana Didone em 2004, em 'Malhação', e em 2023 Imagem: Kiko Cabral/Globo e Reprodução/Instagram

Guilherme Berenguer, 42, viveu o galã Gustavo. Hoje, o ator mora nos Estados Unidos com a família. Ele é palestrante e costuma compartilhar dicas em seu perfil nas redes sociais. Seu último trabalho na televisão foi um episódio da série "Milagres de Jesus" (RecordTV).

Guilherme Berenguer em 2004, em Malhação, e em 2023 Imagem: Reprodução/Globoplay

Marjorie Estiano, 41, era a rebelde Natasha. Além de estrelar a série médica "Sob Pressão" (Globoplay), que já tem cinco temporadas e lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional, a atriz tem uma série de outros projetos em vista. Ela estará no filme "Precisamos Falar Sobre Nossos Filhos", a série "Fim", baseada no livro homônimo de Fernanda Torres, e uma série do Prime Video em que interpretará Ângela Diniz.

Marjorie Estiano em 'Malhação', em 2004, e em 2022, no prêmio Melhores do Ano Imagem: Renato Rocha Miranda/Globo e Globo/Sergio Zalis

João Velho, 39, viveu Catraca. Filho de Cissa Guimarães, o ator segue em atividade: esteve em cartaz em espetáculos infantis no teatro no último ano e, em 2021, atuou em "Passaporte Para Liberdade", minissérie brasileira coproduzida pela Globo com a Sony.