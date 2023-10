A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos da novela de 2 a 6/10

Em casa, após o campeonato, Mariana revela a Julieta que a viu conversando com Romeu; Julieta reforça afirmando que Romeu é diferente do resto da família Monteiro e que não vai parar de falar com o amigo. Clara tenta acalmar a situação entre Julieta e Mariana. Mariana coloca Julieta de castigo. Nando abre o jogo com Rosalina e se declara à amada; Rosalina diz que gosta de Nando apenas como amigo. Téo diz para Enzo que Nando ganhou o campeonato com a ajuda dos treinos do padrasto e acredita que Enzo torça para o Lado Torre. Daniel lê uma crítica sobre o restaurante e sobre a comida do local; Daniel descobre que a mulher misteriosa é Domitila [Rayssa Zago], a maior crítica gastronômica do país, e fica preocupado com a reputação do estabelecimento.

Mariana diz para Clara que não gosta que ela se intrometa na educação da Julieta e declara que a única forma de ter autonomia é mudando de casa. Após Amanda conversar com Téo para pedir desculpa ao Enzo, o garoto se redime com o padrasto. Mariana conta para Julieta que elas vão se mudar; Julieta acha que a mãe tomou atitude por conta da aproximação dela com Romeu, mas Mariana nega que seja por conta do garoto. Dimitri fala das aventuras no Mundo da Imaginação para Leandro, que não lembra sobre o fato, apenas que o desenho de Flávia Monteiro, que Dimitri carrega, é um mapa metamórfico. Romeu e Nando pedem a Leandro para continuar a treinar no CEC. Julieta conta a Daniel que não quer morar com a mãe e que elas podem brigar todos os dias. Julieta diz a Clara que não consegue viver sem ela.

Terça-feira, 3 de outubro

Mariana reclama para Daniel que o aluguel de casas pelo aplicativo está caro e Daniel convida a ex-esposa para morar com ele. Daniel fala que quer participar mais da criação da filha e que Mariana não vai precisar pagar aluguel. Leandro libera os netos para continuar no CEC e avisa à família. Amanda comenta que tem muito serviço e Nath elogia a mulher magnífica que ela é, que cuida dos filhos, da casa e do trabalho com muito amor. Ellen diz a Telma que não tem mais medo do Bicho-papão. Glaucia pede para Nando contar tudo o que acontecer no CEC, principalmente sobre o Hélio. Romeu entra no Lado Vila e Karen o persegue, mas Romeu percebe. Romeu comenta com Karen que sabe que ela é espiã de Vera e pede para ela parar. Vitor chama Pórcia para sair e ela aceita. Leandro quer saber de Enzo se a situação do CEC é crítica, Enzo se nega a responder e diz que não falaria a situação da Monter Holding ao Hélio.

Julieta pergunta para Clara sobre os boatos da crise financeira do CEC e a avó diz que Hélio não fala sobre o assunto. Téo e Sofia esbarram com Karen no Lado Vila e relembram da nova regra com direito a pagar uma prenda. Daniel vê Domitila na rua e faz uma proposta. Clara abre uma carta romântica que chegou em sua casa, ela repara que é uma carta que contém a mesma escrita, no mesmo papel, de uma pessoa misteriosa que a escrevia no passado. Lado Torre e Lado Vila se reúnem e negociam o castigo de Karen.

Quarta-feira, 4 de outubro