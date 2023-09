'Recuperação de Faustão é bem positiva', diz cardiologista do apresentador

Saúde de Faustão

Internação. O apresentador deu entrada no hospital no dia 5 de agosto para tratamento de um quadro de insuficiência cardíaca, condição que vinha sendo acompanhada pela equipe médica desde o ano de 2020.

Indicação para transplante. Diante do agravamento da doença, ele foi incluído na lista de espera por um transplante de coração. A informação, no entanto, só veio a público no dia 20, por meio de um boletim médico. Ele estava precisando de diálise e medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração.

Cirurgia. O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.

De acordo com a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, durante a madrugada do dia 27, o sistema localizou 12 pacientes que atendiam aos requisitos para o transplante. Faustão, no entanto, ocupava o segundo lugar entre os casos prioritários - por causa da gravidade do quadro.

No dia 29, Fausto foi extubado e já estava consciente, conversando e com boa função do novo órgão. No dia seguinte, ele concedeu a primeira entrevista após o transplante ao colunista Flavio Ricco, do R7. "Eu não sinto dor alguma. Já estou andando, sentando, isso três dias depois da cirurgia", disse o famoso.