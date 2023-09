Usher será o principal show do intervalo do Super Bowl 2024

Segunda aparição no Super Bowl. Usher já se apresentou no evento de esportes anteriormente, participando do show do Black Eyed Peas em 2011, no entanto, dessa vez, o rapper será a estrela principal.

"Você está tocando o Super Bowl". O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no X da Apple Music, com um diálogo entre Usher e Kim Kardashian, em que ela conta para ele que ele irá tocar o evento de futebol americano.