Coraçãozinho com Neymar? Bruna Marquezine recorda história de 1ª tatuagem

Bruna Marquezine, 28, gravou um vídeo para a revista Glamour mostrando as suas tatuagens. Uma, em específico, virou assunto nas redes: o coraçãozinho no dedo anelar. Muitos seguidores especularam que a imagem fora feita com o ex, o jogador Neymar —que também tinha o símbolo, mas que já cobriu.

Com 21 tatuagens, Marquezine explicou que esse coração foi a sua primeira. Fãs da atriz rapidamente afirmaram que a atriz tem essa tatuagem desde 2013 e que não teria feito com Neymar.

"Quem acompanha a Bruna, sabe". No X, antigo Twitter, fãs da atriz explicaram que a tatuagem no dedo anelar foi feita quando ela não estava namorando Neymar, por isso, as notícias seriam uma "narrativa mentirosa".