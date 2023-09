'Novinha do bairro': Como está a vida íntima de Sabrina Sato após divórcio?

Após o fim do casamento em março, Sabrina Sato, 42, tem curtido a vida de solteira livre, leve e solta. E não fica em cima do muro para contar as aventuras de sua intimidade.

A ex-apresentadora do Saia Justa (GNT) teve um breve affair com o ex-BBB Paulo André após o fim do casamento de sete anos com Duda Nagle e diz que tem vivido "novos começos" sem pressão para emplacar um romance.

Splash conta como está a vida de "novinha do bairro" de Sabrina Sato para você: