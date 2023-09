Por que Luísa Sonza entrou na lista de devedores de SP após show de graça

O evento foi para divulgar o álbum "Doce 22". A cantora surpreendeu os pedestres ao se apresentar na rua, de graça, com seu balé.

ASMSUB (Secretaria Municipal das Subprefeituras), por meio da subprefeitura Sé, afirmou que o evento contou com equipamentos de som, dançarinas e pedestais organizadores ao seu redor na via, fato que não foi autorizado. Por isso, Sonza foi multada.

Segundo a gestão municipal, apresentações em público nas ruas da capital paulista são permitidas, desde que tenha autorização prévia, "mediante pactuação com a respectiva subprefeitura".

Na época, a apresentação reuniu uma multidão em frente ao Parque Trianon até intervenção da polícia, que acabou com o evento. A avenida Paulista é fechada aos domingos, no dia em que o evento ocorreu. A apresentação contou com a participação de quatro dançarinos, DJ, caixas de som e barras de organização. Entre as músicas interpretadas estavam "Anaconda", "VIP" e "Braba".

São inscritos na dívida ativa nomes de pessoas que estão inadimplentes com o município, Estado ou com a União. Após ser inserido na dívida ativa, a cobrança será feita pela Procuradoria Geral do Município por meios judiciais (processo de execução fiscal) ou extrajudiciais, como o protesto, por exemplo.

Splash entrou em contato com a assessoria de Luísa Sonza para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação do texto.