Ex de Arthur Aguiar rebate acusação de que armou gravidez para segurar ator

A influenciadora Jheny Santucci, grávida de Arthur Aguiar, rebateu, nesse sábado (23), um comentário de que havia engravidado do vencedor do BBB22 para "segurar o boy". O casal anunciou o fim do relacionamento na última segunda-feira (18).

O anúncio da gravidez veio no dia 15 de setembro e Santucci revelou, nos stories do Instagram, que o bebê não foi planejado - o que criou rumores como os recebidos pela influenciadora em sua caixa de perguntas.

"Engravidou para segurar o boy, foi porque quis", afirmou uma internauta.