Cantillo se pronuncia pela 1ª vez após vídeo polêmico vazar: 'Respeito'

"Após a repercussão de um vídeo antigo circulando nas redes, eu e a minha família iremos nos preservar sobre questões pessoais, sem exposição. Estou concentrado e focado neste momento decisivo da equipe", finalizou.

Story publicado por Cantillo Imagem: Reprodução/Instagram

O que aconteceu?

Um vídeo de uma suposta traição do jogador do Corinthians vazou e viralizou no X (antigo Twitter).

Nele, a DJ Monaliny Soares aparece de roupão na casa de Victor Cantillo.

O atleta é casado com Geraldine Pineda Herrera e tem dois filhos.