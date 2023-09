3 dias após revelar gravidez, Arthur Aguiar anuncia término com Santucci

O famoso revela que a notícia da gravidez não foi fácil. "Nossa história foi muito rápida e intensa (...) Ficamos 20 dias sem nos falar, sem nos ver até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, afinal nem juntos nós estávamos. Como já existia sentimento de ambas as partes, duas semanas depois de recebermos e absorvermos a notícia, resolvemos namorar, morar juntos e entender como seria isso", contou.

Ele finaliza dizendo que, apesar de não estarem mais juntos, irão cuidar da futura criança com amor e carinho. " "Hoje, três meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha. Obrigada pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento", conclui.

De acordo com o Extra, o ex-bbb e a empresária estavam juntos desde junho deste ano.