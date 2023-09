Darlan diz que é alvo de Kally em A Fazenda: 'Fazendo fofoquinha'

Darlan Cunha e WL Guimarães analisaram Kally Fonseca em A Fazenda 2023 (Record) na noite deste sábado (24). Segundo o ator, a cantora o estaria difamando para colocá-lo na roça.

O que aconteceu? Darlan e Kally já tiveram um desentendimento na primeira festa da edição. O ator acusou a peoa de chegar o empurrando para "tirar satisfação".

Darlan: "Nego faz fofoca de mim. Só para arrumar voto contra mim. Eu estava tomando banho com o Shay e ele falou que achava que eu era o dono do grupo. É porque Kally fica fazendo fofoquinha para os outros, me queimando. Ele falou: 'Kally veio falar mal de você para mim'. Shay falou. Eu falei para ela: 'Mano, se desculpa'. E ela foi falar que não consegue me pedir desculpa. Ela vai querer me colocar como errado para votar em mim".

