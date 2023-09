Ivan Lins fala sobre amizade com Elis Regina e encontro com Michael Jackson

"Foi um festival de palavrões que eu nem conhecia. Quando percebeu o engano, ela abriu um abraço. Mas ficamos apavorados", conta o compositor.

Michael Jackson queria gravar "Novo Tempo". Seu encontro com Michael Jackson aconteceu por meio do produtor Quincy Jones, que mostrou a música ao rei do pop e apresentaram Ivan Lins no exterior - mas, no fim, o brasileiro não quis liberar a faixa porque "o contrato era leonino".

O trompetista Miles Davis também foi outro artista internacional que queria gravar músicas músicas de Ivan Lins, no entanto, infelizmente, o musicista faleceu antes disso poder acontecer.

"Miles fez também uma crítica sobre minhas composições. Disse que meus arranjos tinham notas demais. Ele era um minimalista. De certa forma, estava certo", relata.

"Não faço música para alienados". Ivan Lins também comentou sobre a importância política da música, afirmando que suas obras são para pessoas "que conhecem a realidade do país", além de dizer que gosta de tocar pra "gente de todas as raças, gêneros e classes sociais".