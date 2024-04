Sol de rachar castiga os roqueiros no Summer Breeze Brasil

Calor de 32º, sensação térmica de 35º, sol torrando na estrutura de concreto descampada do Memorial da América Latina, onde está acontecendo a versão brasileira de um dos maiores festivais de metal do mundo, o Summer Breeze. E parece que vai ser assim até a segunda semana de maio.

Segundo o Climatempo, as temperaturas vão ultrapassar os 30ºC neste final de semana e a média para essa época do ano é de 26,2ºC. Até domingo (5), não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores próximos aos 35% nas horas mais quentes. Muito sol e tempo seco, sem vento.

E os fãs que vieram até o festival para prestigiar suas bandas preferidas estão sofrendo com tanto calor. A maioria vem paramentada, vestindo preto e até mesmo tecidos pesados como veludo e couro, o que não é recomendado em altas temperaturas, segundo o bombeiro Cláudio Seixas, da brigada de incêndio responsável pelo Festival. "É importante usar cores claras, que reflitam a luz e tecidos leves e naturais, como o linho e o algodão, que ajudam o corpo a transpirar e a pele a respirar melhor", explica.