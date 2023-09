Gaby Amarantos sofre preconceito em rádio de SP: 'Faltou educação'

"Você é tudo, mãe". Gaby recebeu apoio de colegas artistas, como das cantoras Pabllo Vittar, Linn da Quebrada, Céu e Jup do Bairro, além do ex-BBB Fred Nicácio.

O que a rádio respondeu?

Em sua página no Instagram, a rádio Nova Brasil FM pediu desculpas à artista, afirmando que "erramos com você e nossos ouvintes".

"Faltou educação, faltou delicadeza, faltou escuta e senso artístico. Esse erro atinge aquilo que nos é prioridade absoluta: a defesa da brasilidade, sua diversidade e toda sua prioridade", escreveram.

Além disso, prometeram que a partir da próxima segunda-feira (25), a música de Gaby Amarantos estará na programação da rádio, além de outros artistas da regiãp norte.