Firewind, Kamelot: Quem os fãs querem ver no Summer Breeze Brasil 2025

Analista de produção digital, Lívia Stevaux, 35 anos, também aposta nas fichas nos finlandeses do Nightwish, que segundo ela já bate cartão no Brasil e é sempre bem-vindo. Mas ainda cita outras vozes femininas, como Vision of Atlantis, Xandria e Eivør. "Se for pra sonhar alto, Blackmore's Night, mas duvido que algum dia eles venham pro Brasil", diz.

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Se no ano passado tivemos Parkway Drive e este ano consta Killswitch Engage entre os headliners, André Figueira, redator publicitário de 29 anos, acha que o Summer Breeze pode apostar em vertentes mais modernas do metal, na linha do metalcore. Ele aposta no Beartooth, banda liderada por Caleb Shomo. "Tem muita gente esperando para ver eles no Brasil".

Já o professor Luis Buttes, 44, tem uma listinha bastante peculiar. Além das minas veteranas do Girlschool, com seu heavy metal de DNA Motörhead, ele acredita que o hard rock possa continuar tendo um dia praticamente só seu, incluindo nomes como os suíços do Gotthard e os australianos do Airbourne (considerados os legítimos sucessores do AC/DC).

Mas aí vem um nome absolutamente inesperado: Duran Duran. "As novas gerações precisam conhecer essa banda". Ele afirma que, sim, caberia tranquilamente no Summer Breeze, por ser um festival diverso, que vai do rock pop ao metal extremo. "Inclusive, podia ter um dia ou um palco de synth pop".

Cláudio Vicentin, CEO do Summer Breeze Brasil, garante que o processo de escolha das bandas começa já no decorrer do evento do próprio ano. "É uma coisa que nunca pára. Claro que a gente vai sempre garantir, para cada escolha, uma segunda ou terceira opção, porque uma banda pode não estar disponível ou então já ter outra turnê agendada".