'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela de 25 a 30/9

Segunda-feira, 25 de setembro

Lara se prepara para encontrar suas amigas de juventude, que não vê há 25 anos. Yeda questiona Lara sobre Natália, Bruno e Taís. Átila se encontra com Taís, que acredita que o nome dele é Herbert. Giovanni pressiona Helena sobre possíveis testes em animais feitos pela marca da mãe. Helena proíbe Jonas de ir ao encontro promovido por Lara, por conta de Adriana. Carol recebe um prêmio por seu trabalho. Lara conta a Cris que Bruno morreu. Natália comenta com Pedro seu incômodo com o convite para o reencontro com Lara e as amigas. Natália afirma a Pedro que Bruno foi assassinado e descobrirá por quem. Taís conta a Lara que Mário se tornou detetive particular. Ísis acusa Giovanni de prejudicar animais. Lara apresenta Átila como seu marido, e Taís se choca ao reconhecer Herbert.

Terça-feira, 26 de setembro

Átila se desespera ao reconhecer Taís, mas ambos disfarçam na frente de Lara. Giovanni se defende das acusações de Ísis. Marlene passa mal, e Adriana deixa as amigas para ir ao encontro da tia. Natália chega ao evento de Lara e nota a última foto de Bruno. Helena é notificada da confusão em sua empresa. Renée surpreende as antigas amigas. Edu se incomoda quando Érica diz que Renée dormirá em sua casa. Jonas e Adriana se reencontram ao apartar a briga entre os filhos Giovanni e Ísis. Giovanni ajuda Ísis. Taís revela a Renée que Átila é Herbert. Yeda e Cris alertam Lara para o comportamento de Átila. Átila afirma amar Taís e diz que irá se separar de Lara. Adriana confessa ainda ter sentimentos por Jonas. Átila passa mal e morre nos braços de Taís.

Quarta-feira, 27 de novembro

Taís pede ajuda a Renée. Taís esquece uma nécessaire no apartamento de Átila. Lara é informada sobre a morte de Átila. Cris pressiona Roberto para entender o que Átila fazia no local em que morreu. Lara deduz que Átila tinha uma amante e se revolta contra o marido. Mário percebe que Taís teve uma noite ruim. Adriana reúne as amigas para dar suporte a Lara no velório de Átila. Ísis questiona Adriana sobre a identidade de seu pai. Ísis acompanha Adriana ao velório, e reencontra Giovanni. Ísis e Giovanni discutem.