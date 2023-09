'Aprendendo a fazer TV': Isabel Teixeira volta às novelas após 'Pantanal'

Isabel Teixeira, 49, é apaixonada por atuar. É o ofício que ela escolheu há 40 anos, seja no teatro, no cinema ou na televisão. No entanto, ela acredita que ainda está aprendendo como funciona a dinâmica na televisão. Isabel ganhou destaque em "Pantanal" (2022) ao interpretar Maria Bruaca, uma mulher vítima de violência doméstica. Agora, se prepara para lançar "Elas por Elas", a próxima novela das 6.

Na trama, que é uma adaptação de novela homônima de 1982, a atriz interpreta Helena, uma empresária rica e acostumada a ter sempre o que quer. Ela comanda com mãos de ferro a fábrica de cosméticos fundada por seu pai, Sérgio (Marcos Caruso). Vive uma crise no casamento com Jonas (Mateus Solano), o que só piora quando reencontra Adriana (Thalita Carauta), ex-noiva do marido.

Isabel está feliz de voltar às novelas, seja por dividir os holofotes com outras seis mulheres protagonistas e pelo quê teatral que "Elas por Elas" possui, como garante a diretora Amora Mautner.