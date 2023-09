Morte misteriosa, ode à amizade, traição: o que esperar de 'Elas por Elas'?

Qual é a história do folhetim? Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles), que se conheceram em um curso de inglês, são separadas após um triste acontecimento durante uma viagem: a morte misteriosa de Bruno, irmão de Natália.

25 anos mais tarde, Lara encontra uma foto do grupo e decide reuni-las em sua casa. No entanto, o momento, que deveria ser feliz, traz de volta velhas mágoas e grandes revelações. Nesse reencontro, por exemplo, Taís descobre que o seu grande amor, Átila (Sergio Guizé), quem ela acreditava ser um bom home, na verdade, é o marido de Lara. A trama questiona: será que a amizade supera tudo?

Amizade, romance e comédia: Adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson e com direção artística de Amora Mautner, a novela é uma reapresentação mais leve e divertida que a versão original, criada por Cassiano Gabus Mendes em 1982.

Mais representatividade: primeira versão trazia sete mulheres brancas como protagonistas. A adaptação escalou duas atrizes negras: Késia e Thalita Carauta. Já Maria Clara Spinelli é a primeira mulher trans a protagonizar uma novela no país. O texto também será atualizado para não derrapar em falas e expressões datadas, ou seja, consideradas normais na década de 1980, mas que hoje são entendidas como preconceituosas.

E a trilha de abertura? A Globo vai manter a música "Elas por Elas", sucesso do grupo The Fevers, como tema de abertura da adaptação. As cantoras Preta Gil, Ivete Sangalo e Duda Beat serão as responsáveis pela regravação da música, que ficará mais moderna e alinhada ao texto da nova versão de "Elas por Elas".

Quem é quem?

Deborah Secco vive uma dondoca inteligente, bem-humorada, que sabe muito bem o que quer. Ela desistiu de seguir a carreira no Direito ao se casar com o advogado Átila (Sergio Guizé). Mas o marido morre em um encontro com a amante, e ela decide contratar Mário Fofoca (Lázaro Ramos) para descobrir quem era a mulher com quem foi traída.