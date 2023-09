Como atriz reagiu à surpresa de substituir Iozzi às pressas na novela das 6

No dia seguinte, a diretora artística de "Elas por Elas", Amora Mautner, ligou para Mariana. No entanto, nesse período de 24 horas, a atriz ficou bem ansiosa. "O ator é ansioso, não tem jeito. A gente trabalha dosando a ansiedade a nosso favor."

Fui comprar um shampoo para mim no shopping porque eu ia ficar ansiosa em casa, então, fui ao shopping. Quando ia pagar o shampoo, a Amora me ligou e me convidou. Fiquei muito feliz e honrada. Queria muito trabalhar com ela e com essas meninas maravilhosas, essas amigas que eu já conheço há muitos anos.

Mariana Santos

Mariana não teve tempo de ver a primeira versão da trama, produzida em 1982, nem conversou com a Monica Iozzi. Para se preparar, a atriz se debruçou em cima da sinopse da adaptação, conversou com os autores, Thereza Falcão e Alessandro Marson, além da diretora. Ela também leu os textos com Alexandre Borges, que interpreta seu outro irmão, Pedro, e com Jade Mascarenhas, que vive a Natália na fase jovem.

Uma correria maravilhosa, eu gosto dessa emoção que vem logo, você foca na hora, entende e já vai trabalhar.

Mariana Santos

Personagem complexa

Mariana celebra ter uma personagem complexa para trabalhar nos próximos meses. Natália vive obstinada a encontrar a verdade sobre a morte do irmão há 25 anos. Ela acredita que a culpada é uma das seis amigas com quem andava na juventude. "É uma personagem incrível, porque ela tem emoções que afloram, é muito a flor da pele, 8 ou 80, não tem trato social nenhum, é direta, não tem muito carinho. Ela vive enclausurada, parada no tempo... Ela vai oscilando no drama, no humor, na loucura. Ela é bem intensa, tanto para a felicidade quanto para a tristeza."