9 filosofias japonesas para você se inspirar a mudar hábitos e viver melhor

3. Propósito de vida

Okinawa, as ilhas no extremo sul do Japão, é famosa pela longevidade. Lá as mulheres vivem mais tempo do que qualquer outra no planeta. Além do moai, círculo de amigos para toda a vida que apoia as pessoas até a velhice, os habitantes mantêm um forte sentido de propósito, uma força motriz que os japoneses chamam de ikigai.

Okamoto explica que esse conceito japonês incentiva as pessoas a encontrarem sua razão de viver para equilibrar a vocação e as paixões. A mandala do ikigai representa uma ferramenta de autoconhecimento composta por quatro círculos: o que amo fazer, o que posso fazer bem, o que posso ser pago para fazer, o que o mundo precisa. O equilíbrio entre todos esses pontos é o ikigai.

"O método é capaz de auxiliar na busca do propósito pessoal. E com isso em mente, é mais simples saber o que se deseja e ter motivação todos os dias."

4. A arte da gentileza

Conhecido como o poder da gentileza, shinsetsu é o conceito ensinado pelas famílias japonesas desde cedo e é considerado uma grande virtude no país.