A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos da novela de 18 a 22/9

Ao chegar em casa, Romeu abre o envelope e visualiza a foto dele e de Julieta registrada quando eles eram bebês. Vitor comenta com Pórcia que Vera aceitou o projeto para adaptar o café do Monter Mercado. Julieta e Romeu conversam sobre a suposta inocência de Mariana no crime e Karen flagra os dois juntos. Hélio declara que as inscrições para o campeonato vão se encerrar e o Lado Vila pede mais tempo ao treinador, já que a equipe não está completa, mas Hélio nega. Telma pergunta à Mariana se ela está apaixonada por Mauro, mas a mãe de Julieta diz que Mauro é apenas um amigo. Telma chama Mariana de sonsa e declara que a dona do Armazém atrapalhou o relacionamento dela com Daniel e agora com o Mauro. Vera percebe que Romeu voltou a falar com Julieta.

Terça-feira, 19 de setembro

Vitor alega a Vera que deseja tomar conta da parte do café do Monter Mercado. Enzo inicia o trabalho duplo na Monter Holding e no CEC. Vera anuncia às crianças do Lado Torre que vai patrociná-las no campeonato. Julieta conhece Sofia e pede para ela visitar o CEC e se apresentar ao pessoal do bairro. Mauro convida Mariana para sair e ela nega. Sofia resolve integrar a equipe do Lado Vila. Lívia não gosta da ideia. Mauro diz para Telma que é apenas amigo de Mariana e chama Telma para sair. Pórcia descobre que Fausto criou um perfil para ela em um aplicativo de relacionamento sem sua permissão e fica furiosa. Romeu admite para Karen que voltou a falar com Julieta. Vera pede para Karen ficar de olho em Romeu.

Quarta-feira, 20 de setembro

Daniel localiza o perfil de Marina no aplicativo de relacionamento e fica feliz por ela não estar mais envolvida com o Mauro. Sem a filha saber, Fausto marca uma reunião com os pretendes de Pórcia e entrevista todos. Enzo acreditava que poderia dar treino no CEC, mas Hélio afirma que Enzo só vai cuidar da parte administrativa. Os integrantes do Lado Torre ficam impressionados com a habilidade de Sofia. Enzo acumula trabalho na Monter Holding e Leandro desabafa com Fred que está incomodado. Patrick afasta Julieta de Romeu. Fausto deixa Vitor sair com Pórcia se o rapaz conseguir tirar Bassânio da vida da filha.

Quinta-feira, 21 de setembro